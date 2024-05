Just Floyd spielen im Zirkuszelt in Mehrhoog Ein Heimspiel mit Pink-Floyd-Songs

Seit etwa einem Jahr spielt die Band in dieser Besetzung zusammen und hatte für den Einstieg an dem Abend mit „Shine on you crazy Diamond“ gleich einen der ganz großen Klassiker von Pink Floyd ausgekramt. Es dauerte nur wenige Töne, bis klar war, wer der eigentliche Star da oben auf der Bühne ist. Gitarrist Jakub „Kuba“ Ocic schlüpfte genial in die Rolle von Floyd-Gitarrenspieler David Gilmour. Das machen inzwischen viele. Doch Kuba feiert in einem Monat gerade erst seinen 16. Geburtstag und lebt die Songs mit solcher Hingabe, als wäre er mit Pink Floyd aufgewachsen. Dabei existierte die Band eigentlich gar nicht mehr als er geboren wurde.