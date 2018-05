Wesel: Junggesellenschützen suchen neuen König

Wesel Der Schießwettkampf auf der Gemeinschaftsschießsportanlage in Hünxe findet heute statt.

Der Junggesellenschützenverein Hünxe (JSV) 1422 feiert am heutigen Samstag, 12. Mai, und am morgigen Sonntag, 13. Mai, sein Schützenfest und ermittelt den neuen König. Wer die Nachfolge des noch amtierenden Königs Philipp Fuchs antritt, wird sich heute in einem hoffentlich spannenden Schießwettkampf auf der Gemeinschaftsschießsportanlage in Hünxe herausstellen. Die Aspiranten um die Königswürde müssen auf einer Distanz von 50 Metern genau ins Schwarze treffen, teilt der Schützenverein mit.