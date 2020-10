Aus Schermbecks Geschäftswelt : Junges Duo verstärkt Berger-Team

Schermbeck Das vor 102 Jahren gegründete Schermbecker Einrichtungshaus Berger an der Mittelstraße im Zentrum des Ortes hat jetzt eine Innenarchitektin und einen neuen Werkstattleiter eingestellt.

Die Schermbecker Firma Berger Wohnen an der Mittelstraße hat jetzt zwei neue Mitarbeiter in verantwortungsvollen Positionen eingestellt, die helfen sollen, das vor 102 Jahren gegründete Traditionsunternehmen fit zu machen für die Zukunft.

Sühling kommt aus Schermbeck und absolvierte bei Berger in der Tischlerei ab 2014 eine dreijährige Ausbildung. Im Handwerklichen Bildungszentrum in Moers wurde er von Präsidiumsmitgliedern der Tischlerinnung als zweiter Preisträger im Wettbewerb „Die gute Form“ ausgezeichnet.

Ebenfalls neu im Team ist Innenarchitektin Helen Becker (29). Die gebürtige Schermbeckerin schloss ihr dreijähriges Studium der Innenarchitektur an der Wiesbadener Hochschule Rhein-Main als Bachelor of Arts ab und studierte anschließend vier Monate lang Print, Design und Publishing im südafrikanischen Kapstadt, bevor sie 2015 das Studium der Innenarchitektur an der Hochschule Düsseldorf fortsetzte und 2017 als Master of Arts abschloss. Erfahrungen sammelte sie seitdem unter anderem als Verkaufsberaterin beim Düsseldorfer Möbelproduzenten Bolia und im Düsseldorfer Architektenbüro Vogt & Vogt.