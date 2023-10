Felix Schmuck aus Wesel Jung, erfolgreich, Landarzt

Es ist an der Zeit, mit dem gängigen Klischee aufzuräumen, dass junge Ärzte in aller Regel wenig Interesse haben, als Hausarzt in der Provinz zu arbeiten und viel lieber in den angesagten Metropolen praktizieren. Dass man sehr wohl auch in ländlichen Gebieten als Allgemeinmediziner durchaus mehr als zufrieden sein kann, zeigt das Beispiel von Felix Schmuck. Der hat Anfang des Jahres den Anteil von Günter Schnitzler in der Gemeinschaftspraxis mit Désirée Seebohm-Gieshoff an der Feldstaße in Obrighoven übernommen. „Ich bin hier sehr zufrieden mit meiner Arbeit, komme bestens mit Frau Dr. Seebohm-Gieshoff und den Patienten zurecht. Und wichtig ist für mich auch, dass die Work-Life-Balance stimmt. Genauso habe ich mir das vorgestellt“, sagt der 33-jährige Facharzt für Allgemeinmedizin.