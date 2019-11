Heckenschützen gesucht : Jugendlichen beschießen Passanten mit Softair-Pistole

Die Polizei sucht Zeugen für die Tat jugendlicher Heckenschützen in Wesel.

Wesel Zwei Jugendliche haben insgesamt vier Personen mit Kunststoffkugeln. Das geschah bereits am Montag. 28. Oktober im Bereich der Kolpingstraße in Wesel. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall.

Am besagten Tag war gegen 19.15 Uhr ein Pärchen mit einem Roller auf der Kolpingstraße unterwegs. Laut Polizei bemerkten die beiden, dass sie aus einem Waldstück heraus von zwei Jugendlichen mit Plastikkugeln beschossen wurden. Die Heckenschützen legten auch auf einen dahinter fahrenden Radler an. Außerdem beschossen sie eine Fußgängerin. Allen vier Opfern ist zum Glück nichts passiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.