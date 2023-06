Entscheidung in Schermbeck-Dämmerwald Henrik Eimers (19) wird Schützenkönig

Am Samstag, 17. Juni, 15 Uhr, wird es für die Älteren in Dämmerwald einen Seniorenkaffee geben. Um 19.30 Uhr beginnt der Krönungsball für das neue Königspaar. Gefeiert wird in der Festscheune auf dem Hof Mümken an der Straße Am Breiten Winkel.