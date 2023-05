Regenbogen-Kindergarten Kindergarten feiert 30-jähriges Bestehen

Ihre Kollegin Hildegard Pioch hat aufgeschrieben, wie das war in den Anfängen und wie sich die Kinderbetreuung entwickelt hat. Eine authentische Geschichte also. Denn sie war als Mutter eines der Gründungsmitglieder selber im Vorstand tätig und anschließend, bis sie vor zwei Jahren in den Ruhestand ging, Teammitglied. Sie hat somit alle Stufen, Wandel und Ereignisse der vergangen 30 Jahre miterlebt und schildert sie so: „War das eine Freude, als vor 30 Jahren die Kindergartenkinder mit ihren Erzieher*innen und den Eltern in das neue Gebäude am Feldrain einziehen konnten. Das großzügige Gebäude mit dem weitläufigen Außengelände bot Platz für drei Gruppen. Hier konnte man das Konzept der Integration umsetzen, was sich die Erzieher*innen und Eltern von Anfang an wünschten.“ Integrativ sollte gearbeitet werden, um möglichst viele Kinder individuell fördern zu können.