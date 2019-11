Tribute-Projekt : Einmal noch Johnny Cash

Wesel Joe Sander, ehemaliger Sänger der Weseler Band Johnny Cash Experience, kehrt zurück auf die Bühne – einmal in Malaysia, einmal in Bocholt.

Aber einmal noch zieht es Joe Sander im November auf die Country-Bühne. Vor vier Jahren hat der Organisator des einzigen und größten Countrymusic-Festival Asiens in Miri im malaysischen Bundesstaat Sarawak bei dem 57-Jährigen angefragt, ob er dort spielen würde. Die Kontakte wurden geknüpft, Verträge vorbereitet. Joe Sander und seine Kollegen freuten sich schon auf dieses Abenteuer. Aus Termingründen musste der Asientrip jedoch abgesagt werden. Der Kontakt zu Sander blieb aber erhalten, so dass sich im Februar 2019 der Veranstalter wiederum meldete und eine Einladung aussprach. Joe Sander erklärte, dass er der Band nicht mehr angehöre. Das allerdings beeindruckte den Veranstalter nicht sonderlich. „Wir wollen Dich. Du bist die Stimme. Bitte komm doch zu uns.“ Sander fragte bei Musikerkollegen nach der Verfügbarkeit und es fand sich eine Besetzung für diesen einmaligen Auftritt. Marco Lodemann an den Drums, Thorsten Steinmann an der E-Gitarre und Markus Dünkelmann am Kontrabass unterstützen den „Man in Black“. Aktuell bereitet sich die Truppe auf die weite Reise nach Malaysia vor. Joe Sander freut sich darauf, den Fans vor Ort gerecht zu werden. Los geht’s am 19. November. Wenn es am Niederrhein Herbst wird, will er mit seiner Truppe bei mehr als 30 Grad auf der Insel Borneo als Headliner den Ring of fire zum Glühen bringen.