Niederrhein: Jetzt kommt die Apokalypse

Niederrhein Die Deutsche Oper am Rhein übernimmt "Die Walküre" von Richard Wagner in ihr Duisburger Haus.

Am Donnerstag, 31. Mai, 17 Uhr, übernimmt die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg ihre fünfstündige Produktion des Musikdramas "Die Walküre" von Richard Wagner in ihr Duisburger Haus. "Die Walküre" ist der zweite Teil und erste Abend der Tetralogie "Der Ring des Nibelungen". "Das Rheingold", der erste Teil und Vorabend, lief in der neuen "Ring"-Produktion hier schon ab dem 4. November 2017.

Kurz zur Handlung, wie sie die Rheinoper wiedergibt: Nach dem Einzug in Walhall hat Wotan mit verschiedenen Frauen neun Walküren gezeugt, die ihm die gefallenen Helden von allen Schlachtfeldern zu einer schlagkräftigen Privatarmee rekrutieren. Erda, die Hüterin des Weltwissens, gebar ihm seine Lieblingstochter, Brünnhilde. Wotan weiß von der andauernden Bedrohung durch Alberich, denn dieser hat inzwischen mit einer käuflichen Frau einen Sohn gezeugt, durch den der "seligen Götter Ende" droht. Die stürmische Wucht des "Walküre"-Vorspiels zeugt von dem Zeitdruck, unter dem Wotan steht: "Not tut ein Held, der, ledig göttlichen Schutzes, sich löse vom Göttergesetz." Nur eine neue Generation kann eine neue Weltordnung begründen. Zu diesem Zweck zeugte Wotan die Wälsungen, das Zwillingspaar Siegmund und Sieglinde, die er ihrem Schicksal überließ.

Hilsdorf betont in seiner Inszenierung das apokalyptische Umfeld, in dem sich "Die Walküre" abspielt. Im letzten der drei Akte stellte sein Bühnenbildner Dieter Richter neben den Walkürenfelsen einen abgestürzten Hubschrauber, aus dem die Walküren die Gefallenen zum Gelage geleiten - das ist ein Zitat aus dem Vietnam-Film "Apocalypse Now" von Francis Ford Coppola, in dem der Hubschrauberangriff durch Wagners "Walkürenritt" untermalt wird, was wiederum ein Zitat aus einer Wochenschau der 1930er Jahre ist.