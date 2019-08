Kreis Wesel : Jeder dritte Schüler hat eine Zuwanderungsgeschichte

In Gesamt-NRW liegt der Anteil der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte an den Schulen noch deutlich höher als im Kreis Wesel. Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Wesel Eine neue Auswertung des Statistischen Landesamtes IT NRW zeigt, dass der Anteil an Kindern mit einer Zuwanderungsgeschichte auch im Kreis Wesel deutlich steigt. Alle Schulformen übergreifend liegt er mittlerweile im Kreis Wesel bei 27,1 Prozent.

Im Schuljahr 2015/2016 lag er noch bei 22,8 Prozent. An der Grundschule liegt der Anteil bei 34,6 Prozent. Besonders stark ist der Anteil an den Hauptschulen mit 53,2 Prozent. An den Gymnasien wiederum haben im Kreis Wesel nur 17,7 Prozent eine Zuwanderungsgeschichte.

In Gesamt-NRW liegt der Anteil der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte an den Schulen noch deutlich höher: 900.000 und damit mehr als ein Drittel (36,9 Prozent) der jungen Leute an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (ohne Freie Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs) in Nordrhein-Westfalen hatten im Schuljahr 2018/19 eine Zuwanderungsgeschichte.