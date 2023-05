Drei Konzerte im Herbst in der Diersfordter Schlosskirche Das neue Acoustics-Programm werden Jazz-Freunde lieben

Wesel · In der Rokoko-Kirche des Diersfordter Schlosses in Wesel gibt es im September wieder Jazz vom Feinsten. Die dritte Staffel der enommierten Konzertreihe verspricht auf jeden Fall ungewöhnliche Klänge in drei Konzerten. Wer sein Kommen zugesagt hat.

03.05.2023, 14:45 Uhr

Geben sich in Diersfordt die Ehre: Der Pianist Isfar Sarabski (unten links), Anja Lechner (Cello) und Pablo Márquez (Gitarre) sowie die Theorbe-Spielerin Claire Antonini und der Kontrabassist Renaud Garcia-Fons (r.). Foto: Collage acoustics-Veranstalter

Von Thomas Hesse

Jochen Krause und Volker Pypetz vom Weseler Kultur-Netzwerk Diersfordt und Wilfried Schaus-Sahm, der Künstlerische Leiter, haben die Jazzkonzerte in der Rokoko-Kirche des Diersfordter Schlosses etabliert. Die Reihe am kleinen und klangvollen Spielort überzeugen nicht nur durch Qualität, sondern bieten auch Atmosphäre, gute Akustik und Aufenthalt, der nicht nur Jazzfreunden beste Unterhaltung bietet. Dass die Reihe ausgewählter Jazzinterpreten nun fortgesetzt wird, ist ein gutes Zeichen.