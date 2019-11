Vor Studium nach Neuseeland : Bester Bauzeichner-Lehrling im Bezirk

Wesel/Rheinberg Nach der Lehre bei Eling Architekten Wesel geht es nach Neuseeland und dann zum Studium an die Uni.

Jan Günther hat am Amplonius-Gymnasium Rheinberg sein Abitur gemacht und dann gleich mit der Ausbildung zu Bauzeichner mit der Fachrichtung Architektur begonnen. Nach der Prüfung im Januar (Lehre verkürzt auf zweieinhalb Jahre) hat er im Lehrbetrieb weitergearbeitet, bereitet sich jetzt aber auf eine große Auszeit vor. Günther ist auf dem Sprung zum anderen Ende der Welt. Nach Neuseeland. Im Oktober 2020 will er ein Architekturstudium aufnehmen, sich bis dahin aber intensiv in dem spannenden Land unter unseren Füßen umsehen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ sagt er. Jan Günther hat ein Faible für Berge und Meer, Neuseeland hat von beidem reichlich zu bieten. Und er will den anderen, deutlich ruhigeren und lockereren Lebensstil der Menschen in Down Under kennenlernen. Wohin es ihn dort treibt, weiß er noch nicht. Arbeiten will er in Neuseeland auch, hat sich per Work and Travel die nötigen Papiere besorgt. Ob er auf Farmen oder anderswo arbeitet, wird sich zeigen. Arbeit gibt es zu genüge. Nach dem Erdbeben von 2011 ist in Christchurch noch einiges aufzubauen.