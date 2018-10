Interview Bernd Reuther : „Jamaika ist nach wie vor eine Option“

Bernd Reuther im Duisburger Café Bella Italia direkt am Hauptbahnhof. Wir trafen ihn auf der Durchreise nach Berlin in der Stadt seines Fußballvereins.

Wesel/Duisburg Ein Jahr Bundestag: Was hat sich verändert? Wir sprachen mit dem FDP-Abgeordneten Bernd Reuther aus Wesel.

Ein Café in Duisburg am Bahnhof. Wir treffen den Weseler FDP-Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther auf der Durchreise. Montagsmorgens fliegt er in Sitzungswochen nach Berlin. An diesem Tag wäre er wohl lieber am Rhein geblieben, denn sein Fußballverein, der MSV Duisburg, gewann mit 2:1 gegen den FC Köln. Reuther schaute dieses Spiel mit einer Reihe von FC-Fans aus dem Abgeordnetenhaus Wir sprachen mit Reuther auch über Fußball, aber vor allem über sein erstes Jah als Abgeordneter.

Ein Jahr sitzen Sie nun im Bundestag, Herr Reuther. Was hat sich verändert?

Bernd Reuther Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die sich verändern. Der Start war natürlich auch riesiger organisatorischer Aufwand. Wir FDP-Abgeordneten waren wie ein Start-Up, alle FDP-Abgeordneten hatten zuerst keine Mitarbeiter. Ich habe aber schnell gute Leute gefunden, auch mein Wahlkreisbüro in Wesel ist angelaufen. Mit dem jetzigen Büro bin ich sehr zufrieden. Das ist Anlaufstelle sowohl für Bürger als auch viele Parteifreunde. Das persönliche Leben ändert sich mit der Pendelei zwischen Berlin und Wesel natürlich auch stark. Irgendwann ist man angekommen, das dauert ein paar Monate.

Politisch war es ein sehr bewegtes Jahr. Die FDP hat eine Regierungsbeteiligung abgelehnt. Sie hätten gestalten können.

Reuther Natürlich war der Start mit den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen sehr prägend. Wir haben uns als FDP viel Kritik anhören müssen. Wenn ich mir den Zustand der Union im Inneren anschaue, bin ich überzeugt, dass es richtig war, Jamaika nicht zu machen. In der jetzigen Verfassung der Union wäre eine Koalition mit den Grünen längst Geschichte. Das waren die wichtigsten Punkte, die das zurückliegende Jahr gekennzeichnet haben.

Ist Jamaika wieder eine Option, wenn die Groko scheitert?

Reuther Jamaika ist nach wie vor eine Option, aber nicht mit den handelnden Protagonisten bei der Union. Mit Merkel und Seehofer kann ich mir Jamaika nicht vorstellen.

Also eine personelle Änderungen bei der CDU?

Reuther Die hat ja mit der Abwahl von Herrn Kauder längst begonnen, das wird sich weiter fortsetzen. Mit der FDP bin ich zufrieden, natürlich geht immer mehr, aber die FDP ist nach dem Aus von Jamaika nicht am Abgrund, eher im Gegenteil.

Die vergangenen zwölf Monate waren politisch so wild wie selten seit Bestehen der Bundesrepublik. Hat man das als Abgeordneter gespürt, dass man in einer besonderen Zeit Politik gestaltet?

Reuther Ja, natürlich. Das sagen einem auch langgediente Kollegen sowohl in der eigenen Fraktion als auch die anderer Fraktionen. So ein Jahr wie das vergangene haben viele in ihrer politischen Karriere noch nicht erlebt. Das ist für einen Neuling wie mich dann ganz besonders spannend, weil so viele Felder zusammen kamen. Die AfD hat das Parlament und den Umgang miteinander drastisch verändert, nicht zum Guten hin, aber sie hat es verändert.

Wie erlebt man als Abgeordneter die AfD im Umgang. Wird da von Journalisten einiges überhöht, oder besteht bei dieser Partei eine reale Gefahr?

Reuther Die AfD macht aus ihrer Politik der ständigen Grenzüberschreitung und Provokation eine Strategie. Die treten immer im Block auf. Ich sage aber auch: Wenn man sich ständig an der AfD abarbeitet, ist das der falsche Ansatz. Dadurch übernehmen wir deren Niveau, dann mache ich die nur stärker. Es kann nicht sein, dass in Deutschland jede Debatte sich nur noch um die AfD dreht. Das ist die Herausforderung in den nächsten Jahren. Im persönlichen Umgang wahre ich die Höflichkeitsformeln, sage: „Guten Tag“. Das gehört sich so. Ansonsten pflege ich keinerlei Kontakt mit der AfD.

Wie viel Privatleben teilt man als Abgeordneter in Berlin?

Reuther Man trifft sich abends bei Veranstaltungen, Diskussionen, Empfängen auch am Abend. Einladungen dieser Art gibt es viele für Abgeordnete. Theoretisch könnte ich jeden Abend fünf Veranstaltungen in Berlin besuchen. Man erhält als Abgeordneter viele Einladungen. Es gibt aber auch andere gemeinsame Aktivitäten. Ich spiele zum Beispiel Fußball beim FC Bundestag. Der interfraktionelle Austausch ist da stark gegeben.

Ihre Position beim FC Bundestag? Freie Spitze?

Reuther Meistens hinten drin.

Wie muss man sich den Wochenablauf eines Abgeordneten vorstellen?

Reuther In den Sitzungswochen fliege ich sonntagsabends oder montagsmorgens nach Berlin und freitagsnachmittags zurück. Aber nicht jede Woche ist ja eine Sitzungswoche. Manchmal kann mich die Familie am Wochenende auch in Berlin besuchen. In den Wochen in Wesel vor Ort ist man als Abgeordneter ein Stück freier, kann seine Termine anders gestalten. Als Abgeordneter für mich ist am spannendsten, welche eine Vielzahl an Themen man kennenlernt. Im Sommer war ich einen Tag in Kalkar im Weltraumbeobachtungszentrum der Luftwaffe, am nächsten Tag war ich mit einer Kollegin aus dem Landtag unterwegs, da ging es um Ferkelkastration, das ist schon eine Horizonterweiterung. Da stellt man fest, dass viele Unternehmer, Mittelständler, Handwerker mit Ordnungen, Erlassen, Regeln konfrontiert werden, die sie stark einschränken.

Was kann ein einzelner Bundestagsabgeordneter bewirken? Man ist nur ein Rädchen im großen Getriebe Anders gefragt: Leisten wir uns zu viel Parlament derzeit?

Reuther Man kann natürlich in der Regierung mehr bewirken als in der Opposition. Man kann aber auch als Oppositionspolitiker bei vielen Themen Dinge anstoßen, wenn es um Projekte vor Ort geht. Da ist dann auch ein Vorteil, einen kurzen Draht zur Regierung zu haben, den Staatssekretär kann man am Rande eines Ausschusses anfragen. Die Frage nach der Grö0e des Parlaments stellt sich grundsätzlich. Das Parlament darf nicht zu groß werden über Ausgleichs- und Überhangmandate. Andererseits muss man als Abgeordneter eine Region vertreten, die man auch überschauen kann. Das ist beim Kreis Wesel nicht ganz so einfach, wenn man auch für Rheinberger Belange zuständig ist. Aber auch im linksrheinischen Bereich habe ich jetzt alle Bürgermeister abgeklappert, um ein Gefühl zu bekommen, was in den einzelnen Kommunen läuft.

Sind die Interessenlagen in allen Kommunen ähnlich, oder sind die divergierend?

Reuther Die Schuldiskussion, ein Landesthema, wird überall geführt, auch da helfen gute Kontakte. In Wesel hatten wir eine Veranstaltung mit dem Staatssekretär. Industrie, Gewerbe, Ansiedlung von Unternehmen ist über alle in Riesenthema.

Wie sehr hilft es da als Abgeordneter, auch Lokalpolitiker zu sein?

Reuther Es hilft, wenn man weiß, wie vor Ort Politik tickt. Mir macht es weiter Spaß, auch im Rat Wesel tätig zu sein. Man bekommt noch mal eine eigene Sicht auf die Dinge. Bis dato bekomme ich es noch ganz gut unter einen Hut. Bis zur Kommunalwahl sind es noch zwei Jahre, dann muss man weitersehen.

Die FDP ist kein Garant für einen Dauereinzug in den Bundestag. Wie plant man da die Zukunft?

Reuther In der Parteienlandschaft ist viel in Bewegung, auch CDU und SPD können diese Garantie den Abgeordneten nicht mehr geben. Ich weiß nicht ob die SPD noch überall Volkspartei ist. Bei der FDP ist der Nervenkitzel natürlich immer deutlich höher als bei den anderen Parteien. Wir liegen aber stabil in den Umfragen, da werde ich mit meiner Arbeit zu beitragen. Darauf arbeiten wir alle hin, erneut in den Bundestag einzuziehen.

Welche Ziele hat der Abgeordnete Reuther? Darf man sich die als Abgeordneter überhaupt setzen?

Reuther Man muss Ziele haben. Mein Ziel ist es zum einen, dass ich in meinen Themen in Berlin einen guten Job machen. Bei der Verkehrspolitik will ich den Finger in die Wunde legen, sei es beim Luftverkehrsgipfel unlängst. Ich habe mich dazu mit vielen Protagonisten getroffen, unter anderem der Gewerkschaft Cockpit. Da will ich die Position der FDP herausarbeiten. Vor Ort will ich für die Menschen im Kreis Wesel Ansprechpartner sein.

