Jahrbuch 2019 : Eine lebendige Schulgemeinde

Schulleiter Norbert Hohmann und Redakteurin Eveline Kromus-Schüth (hinten) freuten sich über die Bereitschaft der Schülerinnen Merle Pischny (l.) und Hanna Sawetzki, den Verkauf des Jahrbuches in der Aula der Gesamtschule zu übernehmen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker Gesamtschule hat das Jahrbuch 2019 herausgebracht. Erinnert wird unter anderem an die 30-Jahr-Feier und die vielen Aktivitäten und Projekte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

64 Seiten umfasst das „Jahrbuch 2019“, das die Gesamt­schule Schermbeck in einer Auflage von 1000 Exemplaren herausgegeben hat.

Oberstudienrätin Eveline Kromus-Schüth hat im Rahmen ihrer redaktionellen Betreuung des Jahrbuches auch in diesem Jahr wieder eine enorme Fleißarbeit geleistet und für eine übersichtliche Gliederung der zahlreichen Einzelbeiträge gesorgt, die von Schülern und Lehrern eingereicht worden waren.

Info Erhältlich im Sekretariat der Schule Wo Das farbig gestaltete Jahrbuch ist zum Preis von vier Euro im Sekretariat der Gesamtschule erhältlich.

Auf den ersten acht Seiten wird an die 30-Jahr-Feier der Gesamtschule erinnert. Die Festrede des Schulleiters fasst die Meilensteine der im Jahre 1989 gegründeten Schule zusammen. Die Grußworte des Elternvertreters und des Schülersprechers sind voll des Lobes für eine Schule, deren Gründung jahrelang von der Schermbecker Mehrheitsfraktion nicht gewollt wurde, bis das Aus der bestehenden Hauptschule zu einem konsequenten einstimmigen Beschluss zur Gründung einer Gesamtschule nötigte.

Aber es gab im Jahre 2019 noch eine ganze Menge anderer Aktivitäten in der Schule an der Schlossstraße 20. Vier Seiten umfasst das Kapitel „Gemeinsame Verantwortung“, in dem die neue Schul-Homepage und das Projekt „Fit mit Peers“ ebenso vorgestellt werden, wie die Suchtprävention, die Berufswahlorientierung und das zum dritten Mal durchgeführte Projekt „Life Back Home“.

Auf vier Seiten wird an Wettbewerbe erinnert, an denen sich Schüler beteiligten. Die Mint-Rezertifizierung der Schule gelang erneut. Schüler beteiligten sich erfolgreich am Wettbewerb „Jugend forscht“. Viele Preise gab es beim „Big Challenge“, beim Känguru-Wettbewerb, beim Wettbewerb „Heureka – Mensch und Natur“. Erstmals gab es ein „Poetry Slam Theater“ an der Gesamtschule.

Im vierseitigen Kapitel „Lebendige Schule“ wird an den Besuch auf dem Bauernhof der Familie Haddick, an den Französich-Unterricht des Jahrgangs 8 und an den Wandertag zum Thema Teamwork erinnert.

Weitere Kapitel des Buches widmen sich der Musik, der Projektwoche zum Schulfest und den Schulpartnerschaften. Auf sieben Seiten findet der Leser Texte und Fotos von Schulfahrten mehrerer Schulklassen durch Deutschland oder nach London. Im letzten Teil befinden sich Fotos des Kollegiums, der Klassen 5 bis 10 sowie der Stufen EF (11), Q1 (12) und Q2 (13). Elf Fotos zeigen jene Schüler, die am letzten Schultag vor den Sommerferien während der „Stunde der Sieger!“ für ihre guten Leistungen in vielen Wissensgebieten ausgezeichnet wurden.