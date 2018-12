Ist das die schwangere Gloria?: Weseler Jägerin gelingt Foto vom Wolf

Wesel/Schermbeck/Hünxe Jägerin Sabine Baschke aus Wesel hat in Hünxe am Samstag einen Wolf fotografiert. Es könnte das erste Bild von Gloria sein, deren Nachweis zur Ausschreibung des Kreises Wesel als Wolfsgebiet geführt hat – oder ein zweites Tier zeigen.

Sichtungen aus dem Wolfsgebiet Kreis Wesel mit Schwerpunkt im Raum Schermbeck/Hünxe reißen nicht ab. So soll es nun erstmals ein Foto der Gloria genannten Wölfin geben. In den sozialen Medien wird eine Aufnahme verbreitet, die das Tier zeigen soll, das seit Monaten für Schlagzeilen sorgt und der Grund für die Ausweisung der Region als Wolfsgebiet ist. Sabine Baschke aus Wesel ist am Samstagvormittag die Fotografie gelungen. Die 45-Jährige nahm an einer revierübergreifenden Drückjagd auf Schwarz- und Rotwild nahe dem Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe teil. Sie saß auf einer Ansitzleiter, die an einen Baum angelehnt war, als der Wolf in ihr Blickfeld kam, und zückte geistesgegenwärtig ihr Handy. Für Sabine Baschke, die seit sechs Jahren Jägerin ist, war es die erste Begegnung dieser Art und „ganz schön aufregend“. Das Foto machte schnell die Runde und wurde von Bekannten auf Facebook gepostet.