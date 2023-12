Weseler Firma Isis IC Mit Hilfe von KI den Gasverbrauch senken

Fahrer von etwas moderneren Autos mit Verbrennermotor können nach Ende einer Fahrt auf einen Blick erkennen, wie hoch ihre Durchschnittsgeschwindigkeit war und wie viel Sprit sie (rein rechnerisch) auf 100 Kilometern verbraucht haben. Der Bordcomputer macht’s möglich. Am Ende kann sich so jeder leicht ausrechnen, dass er weniger Benzin verbraucht und damit Geld gespart hätte, hätte er nicht ständig Vollgas gegeben. Die Quittung fürs Rasen gibt’s dann unmittelbar an der Tankstelle.