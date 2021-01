Straßen werden gesperrt : Kanalarbeiten in Ginderich werden fortgesetzt

Die Bauarbeiten in den tiefen Kanalschächten sollen nach Plan am 11. Januar fortgesetzt werden. Foto: SWW

Ginderich Die Stadtwerke Wesel bauen an gleich drei Standorten neue Abwasserkanäle. Von acht Meter tiefen Baugruben aus wird der Kanal unterirdisch vorangetrieben.

Es ist sehr viel Geld, das die Stadtwerke Wesel derzeit in den Bereich Abwasser fließen lässt. Das bezieht sich allerdings nicht nur auf die abgeschlossene Erweiterung der Kläranlage, sondern auch auf den Kanalbau. Aktuell baut die Stadtwerke das Abwassersystem am Bergacker, auf der Schwanenhofstraße und am Kuhport in Ginderich aus.