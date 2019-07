Interview mit Chris Hopkins : Jazz auf die lässige Art

Chris Hopkins kommt nach Marienthal. Foto: Sascha Kletzsch

Marienthal Bei den Marienthaler Sommerabenden trifft am Dienstag, 16. April, um 20 Uhr, ein Amerikaner aus Bochum auf vier Australier – und alle haben sich swingendem und coolen Jazz verschrieben.

Chris Hopkins, der in Princeton/New Jersey geborene Wahl-Bochumer, Pianist und Saxophonist hat viele große Preise eingeheimst, ist Jazz-Dozent an der Hochschule für Musik Köln und ein wahres Live-Monster mit bisher über 4000 Konzerten, und die „Jazz Kangaroos“ entern die Bühne. Downunder und Ruhrpott jazzen am Niederrhein – wie konnte es dazu kommen?

Jazz und Jazzer aus Australien sind hierzulande nicht gerade gewöhnlich. Wie und wann sind Ihnen die „Jazz Kangoroos“ über den Weg gehüpft?

Chris Hopkins Der Beginn unserer musikalischen Freundschaft liegt länger zurück. Vor 20 Jahren habe ich eine Tournee durch Australien unternommen. Da haben wir uns erstmals getroffen und sind über Jahre in Kontakt geblieben. Wir haben uns auf Festivals getroffen, so beim Ascona Jazz Festival am Lago Maggiore. Mir gefiel der innovative Umgang mit der Jazz-Tradition. Die Idee kam dann auf, gemeinsam in Deutschland aufzutreten. Da fügte sich eines zum anderen.

Und nun ausgerechnet Marienthal.

Hopkins „Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos“ heißt unsere einwöchige Tournee mit sieben Terminen – in Essen, Bochum, wo ich zuhause bin, Viersen, Köln, in Hattingen Wasserburg Kemnade. Marienthal ist der kleinste Auftrittsort, aber auch der feinste, finde ich. Ich war vor fünf und vor zehn Jahren schon Gast bei den Marienthaler Abenden. Das ist toll, was die hier auf die Beine stellen. Für mich ist das kein Kleinod, sondern ein Großod. Auf die Veranstaltungsreihe kann die Region stolz sein.

Was hat Ihre „A hip, swinging affair!“ zu bieten?

Hopkins In Australien gibt es eine große Jazzszene, die ist sehr rege. Die Kultur- und Musikszene insgesamt konzentriert sich dort auf große Städte wie Sydney und Melbourne, ist lebendig und reichhaltig. Die Australier bringen etwas Besonderes in ihrer musikalischen Ausstrahlung mit. Die sind unglaublich frei, die spielen einfach auf ihre eigene Art und sind wahnsinnig kreativ. Die haben so eine Lässigkeit und Entspanntheit.

Wie hört sich denn australischer Jazz an? Machen Sie uns mal Appetit.

Hopkins Da kommen Musiziergeist und Qualität zusammen, da ist eine so große Spielfreude. In Ascona zum Beispiel haben wir die ganze Nacht zusammengespielt, herrlich improvisiert. Der Frontmann und Hauptsolist George Washingmachine spielt Geige. Für mich ist er der beste und swingendste Jazzgeiger, den ich weltweit kenne. Der legt los und groovt gleich. Bei ihm ist viel Blues drin, sehr lebendig und jazzy ist das.

Jazz ist ein weiter Begriff, das kann so vieles sein.

Hopkins Ich und das Trio spielen Swing Jazz und sehr melodische Musik. Das ist komplex, und das virtuose Spiel verlangt uns viel ab, aber unsere Musik ist von spielerischer Art und nicht verkopft, rhythmisch und melodiös. Dazu kommt der Effekt, dass der Geiger eine unglaubliche Stimme sozusagen als zweites Instrument besitzt. Die Jungs entwickeln einen gewissen Zauber. Jeder, der kommt, geht mit leuchtenden Augen nach Hause.

Und was kann man von der Band auf Zeit erwarten?