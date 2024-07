Hamminkelns Bürgermeister im Sommergespräch „Beim Schlossverkauf herrscht kompletter Stillstand“

In Sachen Stadtentwicklung ist in Hamminkeln derzeit viel in Bewegung. Bei wichtige Themen, die von der möglichen Stadtwerke-Gründung über die Zukunft des Schlosses Ringenberg bis hin zu Schulbauten, Finanzlage und Kreisumlage reichen, sieht sich die Stadtspitze mit vielen kritischen Fragen konfrontiert. Auch im Kulturbereich gibt es Entwicklungen. Der politische Gesprächsbedarf ist groß in der Stadt, intensive Rats- und Ausschusssitzungen spiegeln das wider. Der Stand der Dinge und der Versuch, einen Überblick zu gewinnen, waren Ansatz beim Gespräch mit Bürgermeister Bernd Romanski. Die RP befragte ihn zu den drängenden Fragen und aktuellen Entwicklungen in der Stadt der sieben Dörfer.