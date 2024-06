Weseler IB-Regionalleiterin geht in Rente „Ich wollte für Kinder da sein, die keiner will“

Über Unna kommt sie nach Wesel, bekommt hier schnell eine Wohnung und einen Job. 1992 bewirbt sie sich beim IB. Der damalige Leiter dort, Michael Dornow, stellt sie ein. „Er hat in den 70er Jahren in Rheinberg die erste Jugend-Wohngemeinschaft in NRW gegründet und dafür gesorgt, dass vor 45 Jahren die Wohngruppe Schillwiese eröffnet wurde“, sagt Heidi Mohr. Sie ist froh, dass es ihr in den vergangenen Jahren gelungen ist, dass am Standort Wesel wieder 28 Kinder und Jugendliche aus belasteten Elternhäusern ein Zuhause gefunden haben, hier in Wesel zur Schule gehen und auch eine betriebliche oder auch außerbetriebliche Ausbildung beginnen.