In der Weseler Innenstadt : 3000 Schüler rufen zur Demo zum Ukraine-Krieg auf

In der Weseler Innenstadt

Am 27. Februar fand bereits eine Friedenskundgebung auf dem Großen Markt statt. Foto: Fritz Schubert

Wesel Zahlreiche Schulen planen Aufzüge und Kundgebungen zum Thema Ukraine-Krieg. Am Donnerstag, 3. März, ziehen bis zu 3000 Schüler durch die Weseler Innenstadt. Die Polizei muss deshalb einige Straßen sperren.

Am Donnerstag, 3. März, setzen viele Schüler ein Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine . Wie die Polizei mitteilte, planen zahlreiche Schulen im Weseler Stadtgebiet Aufzüge und Kundgebungen zum Thema Ukraine-Krieg. Sie rechnet damit, dass 2500 bis 3000 Schüler zu Fuß durch die Innenstadt ziehen. Daher werde die Polizei unter anderem Straßen sperren, um einen sicheren Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Betroffen sein wird der Berliner-Tor-Platz, die Wilhelmstraße, die Friedrichstraße und die Wallstraße.

Die Teilnehmer der Demonstration starten nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr von den Schulen zum Berliner-Tor-Platz. Voraussichtlich am späten Nachmittag ist die Veranstaltung zu Ende. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer in diesem Zeitraum darum, den Bereich der Innenstadt großräumig zu umfahren. „Auch in der Fußgängerzone wird es durch die vielen Schülerinnen und Schüler eng werden, daher kann es auch dort zu Beeinträchtigungen kommen“, teilt sie mit.