Prominenter Gast : Innenminister Reul kommt zum Neujahrsempfang

NRW-Innenminister Herbert Reul kommt zur CDU nach Wesel. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wesel Die CDU in Wesel freut sich, dass es ihr gelungen ist, NRW-Innenminister Herbert Reul als prominenten Redner für ihren traditionellen Neujahrsempfang zu gewinnen. Der Minister, der 2001 als Generalsekretär der CDU in NRW den Weseler Eselorden erhalten hatte, wird am Montag, 6. Januar, gegen 19 Uhr im Ratssaal erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits ab 18.30 Uhr besteht Gelegenheit für persönliche Gespräche bei einem Imbiss und Getränken. Jeder politisch interessierte Bürger ist willkommen. Nach Überzeugung der Weseler CDU stehe kaum ein Minister so im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung wie Herbert Reul. Er habe in den gut zweieinhalb Jahren seiner Amtszeit schon vieles auf den Weg gebracht und NRW sicherer gemacht. Das unter seiner Regie verabschiedete neue Polizeigesetz helfe, terroristische Gefährder besser unter Kontrolle zu halten. Außerdem würden viele seiner Aktionen gegen Clankriminalität ihre Wirkung ebenfalls entfalten.

(RP)