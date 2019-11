Prominenter Gast : Innenminister Reul spricht bei CDU in Schermbeck

Schermbeck Die CDU Schermbeck wird wieder zahlreiche Vertreter aus der Politik und Verwaltung auch aus den Nachbarkommunen sowie Vereine zum Neujahrsempfang einladen.

Die CDU Schermbeck setzt die Tradition ihrer hochkarätig besetzten Neujahrsempfänge fort: Am Montag, 27. Januar 2020, kommt ab 19 Uhr NRW-Innenminister Herbert Reul in das Begegnungszentrum des Schermbecker Rathauses. „Wir sind froh, dass es uns mit Unterstützung unserer Landtagsabgeordneten Charlotte Quik gelungen ist, den Innenminister unseres Bundeslandes als Gastredner bei uns in Schermbeck begrüßen zu dürfen“, sagt der Gemeindeverbandsvorsitzende der CDU Schermbeck, Ulrich Stiemer, erfreut. „Wir als CDU wollen mit dem Besuch von Herbert Reul, der hervorragende Arbeit leistet im Kampf gegen alle, die sich nicht an Recht und Ordnung halten, im Kommunalwahljahr 2020 unterstreichen, dass uns das Thema Innere Sicherheit sehr am Herzen liegt.“ Der Neujahrsempfang der CDU Schermbeck soll in geselliger und angenehmer Atmosphäre stattfinden. Die CDU Schermbeck wird wieder zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung auch aus den Nachbarkommunen sowie Vereine einladen. Gäste sind willkommen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Die CDU Schermbeck kümmert sich um einen Imbiss und Getränke. Gabi und Peter Apfelbeck sorgen für Musik.