Flüchtlinge Thema im Hamminkelner Ausschuss Dingdener Initiative gegen ZUE-Planung

Am heutigen Donnerstag tagt der Hamminkelner Haupt- und Finanzausschuss. In der Sitzung geht es auch um die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Hamminkeln und die geplante ZUE – die Zentrale Unterbringungseinrichtung auf einer Ackerfläche vor den Toren von Dingden. Das Areal gehört der Stadt. Das Vorhaben wurde schon mehrfach behandelt und debattiert. Die Stadt Hamminkeln kann mit der konzentrierten Aufnahme von mehreren hundert Flüchtlingen in diesem Bereich die städtische Aufnahmequote miterfüllen und sich eigene Investitionen in eventuell sonst nötige Heime sparen. Dennoch: Die Akzeptanz der Bevölkerung gehört ebenfalls zum Thema – und dort bröckelt es aktuell.