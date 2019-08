Seit 50 Jahren verheiratet : Ehepaar Weltjen feiert Goldene Hochzeit

Schermbeck Gleich zwei Nachbarschaften kommen am heutigen Montagabend ins Dammerfeld, um am Haus von Ingrid und Helmut Weltjen einen Kranz aufzuhängen und daran zu erinnern, dass das Ehepaar vor 50 Jahren geheiratet hat.

Der Jubilar ist gebürtiger Dammer. Er wuchs im Kreise von vier Geschwistern auf dem Hof Weltjen auf, besuchte die Dammer Schule und das Weseler Jungen-Gymnasium, bevor er eine Lehre als Maschinenbauer absolvierte. Ingrid Wortelkamp wuchs als Einzelkind in Damm auf. Nach der Entlassung aus der Dammer Schule half sie in der elterlichen Gastwirtschaft. Die beiden kamen 1965 beim Schützenfest zusammen, verlobten sich zwei Jahre später und heiraten am 26. August 1969. Nach der grünen Hochzeit schmiedete das Ehepaar Weltjen Umbaupläne für die Gaststätte. Ingrid Weltjen hat die Gaststätte Wortelkamp viele Jahre geleitet, nach Feierabend und an den Wochenenden wurde sie dabei von ihrem Mann kräftig unterstützt. 2012 verpachtete das Ehepaar die Gaststätte an Pit und Simone Schneider.