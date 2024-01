Treffen im Haus am Dom Demo gegen rechts in Wesel wird am Dienstag vorbereitet

Hunderttausende haben bereits Flagge gezeigt und sind an vielen Stellen in Deutschland gegen rechts auf die Straße gegangen. Protestkundgebungen wird es auch in dieser Woche geben. Zum Beispiel am Samstag, 27. Januar, in Moers (11 Uhr, Synagogenbogen), in Neukirchen-Vluyn (14 Uhr, Vlyner Platz), in Dinslaken (16 Uhr, Neutorplatz) und in Bocholt (14 Uhr, Berliner Platz). Auch in Wesel formieren sich Organisatoren und kommen am Dienstag, 23. Januar, zu einem Vorbereitungstreffen zusammen.