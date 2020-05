Bürgermonitor : „Taskforce saubere Stadt“ soll kommen

Helma und Gerd Bruckhoff stoßen auf dem Ziegeleiweg am Rand der Aue regelmäßig auf Hinterlassenschaften aller Art. Sie geben dem Betrieb ASG auch Hinweise, wenn sie den Müll alleine nicht aufsammeln können. Foto: Bruckhoff

Wesel Im Betriebsausschuss geht es am 10. Juni um die unter Corona-Regeln in Wesel verschärfte Müll-Problematik und Rezepte zu ihrer Bekämpfung. Unterdessen meldet die CDU auch für Büderich Handlungsbedarf an.

Franz Michelbrink will der vermehrten Vermüllung Wesels durch verstärkte Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dessen Stadtwacht entgegenwirken. Dies hatte der Leiter des städtischen Betriebs ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) am Montag vor dem Hintergrund gesagt, dass übers Wochenende wieder einmal Berge von Verpackungsmüll und anderen Abfällen an beliebten Aufenthaltsplätzen wie der Rheinpromenade zu verzeichnen gewesen waren.

Wie berichtet, haben diese auch damit zu tun, dass die Corona-Regeln nur Außer-Haus-Verkauf von Essen und Getränken zuließen und das Problem verschärft haben. Wolfgang Lingk (CDU) und Helmut Trittmacher (SPD) hatten ebenso darauf hingewiesen wie RP-Leserin Gabriele Hülsewede. Die Michelbrink vorschwebende „Taskforce saubere Stadt“ kommt jetzt in Sicht. Mit dem städtischen Ordnungsdezernenten Klaus Schütz will er dem Betriebsausschuss einen gemeinsamen Vorschlag unterbreiten.

Die Fundstellen auf Gerd Bruckhoffs Sechs-Kilometer-Runde häufen sich. Foto: GB

Im Kern geht es darum, schneller und wirkungsvoller gemeinsam reagieren zu können als bisher. Das soll laut Michelbrink eine regelmäßig tagende Arbeitsgruppe anschieben. Dabei sollen verstärkt ordnungsrechtliche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Das reicht von der Ermittlung von Verursachern bis zu Schritten, diese haftbar zu machen. „Das können wir als Betrieb nicht, aber die Behörde“, erklärte Michelbrink am Mittwoch. Wenn Renovierungsmüll beispielsweise in der Fußgängerzone lande, dann müsse man den Übeltäter ausfindig machen.

Zu den Inhalten mochte sich Klaus Schütz mit Verweis auf die ausstehende Vorlage für den Betriebsausschuss noch nicht detailliert äußern. Mit Ordnungsamtsleiter Gerd Füting betonte er jedoch die bereits praktizierte Zusammenarbeit mit dem ASG. So würden die Mitarbeiter der Stadtwacht bei Sichtung von Missständen unmittelbar den Betrieb ASG informieren, der dann tätig werde. Gleiches gelte, wenn Bürger dem Amt Abfälle melden. „Das funktioniert reibungslos“, sagte Füting. Den durch die Corona-Auflagen vermehrt anfallenden Verpackungen werde ja beispielsweise mit kürzeren Leerungsintervallen der Unterflurbehälter in der Fußgängerzone begegnet. Füting liest daran auch ab, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung die für Müll vorgesehenen Gefäße auch nutzt.

Unterdessen meldete die CDU am Mittwoch nun auch für Büderich Handlungsbedarf an. Fraktionsvorsitzender Jürgen Linz macht in einem Schreiben an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp auf übervolle Müllbehälter an Bänken auf dem Deich von Büderich Richtung Rheinbrücke aufmerksam. So werde weiterer Müll direkt neben den Behältern abgelegt. Krähen zerpflückten diesen und verteilten ihn in den Wiesen, sagte Linz. Auch werde Müll hinter die Mauer auf die Rheinseite geworfen oder auf der Mauer abgelegt. „Auch im Bereich des Denkmals für Alt-Büderich wird immer wieder Müll abgeworfen, ebenso in Höhe des ehemaligen Parkplatzes kurz vor der neuen Rheinbrücke“, schilderte der Fraktionschef und beklagte, dass dieser Platz weiter als Treffpunkt dient und auf dem ehemaligen Teil der ehemaligen B 58 wieder vermehrt Motorradrennen stattfinden. Linz bittet darum, Kontrollen zu verstärken und zu prüfen, ob größere Mülleimer mit Deckel hier hilfreich sein könnten, um auch Krähen den Zugriff auf den Müll zu erschweren. Ebenso fragt er nach einem Termin für den Rückbau der alten B 58 und wann das seit langem geforderte Parkverbot bei der Einfahrt auf die Straße Hagelkreuzweg eingerichtet wird.

RP-Leser Gerd Bruckhoff, in der Feldmark lange bekannt als allmorgendlicher Müllsammler, meldete sich gleichfalls mit Hinweisen auf nicht enden wollende Verunreinigungen in der Aue. Sein spezielles Betätigungsfeld ist der Ziegeleiweg. „Da es mir einige Male nicht möglich war, alles aufzusammeln und zu entsorgen, gebe ich die größeren Verunreinigungen per Foto an den ASG weiter“, sagte der Mann, der sich fast ein Vierteljahrhundert schon auf seine Weise für eine saubere Stadt einsetzt. „Mehrfach habe ich bei Polizei und Stadtwacht auf Stellen hingewiesen, da in der heutigen Zeit Ansammlungen von Menschen zu untersagen seien. Es ändert sich hier ebenfalls nichts.“