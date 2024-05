Parents for Future und Fridays for Future in Wesel Klima-Demo auf Großem Markt vor der Europa-Wahl am 9. Juni

(kwn) So wie in mehr als bundesweit 100 Städten sind auch in Wesel am späten Freitagnachmittag Sympathisanten der Bewegungen Parents for Future und Fridays for Future für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Unter dem Motto Klimastreik zur Europawahl – Demokratie erhalten“ zogen etwa 50 bis 60 Demonstranten vom Großen Markt durch die Fußgängerzone, am Gelände des Eselrock-Festivals im Heubergpark vorbei und über den Berliner-Tor-Platz und die Esplanade zurück zum Großen Markt.