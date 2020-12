Kirchenmusik in Schermbeck : In St. Ludgerus erklingen Werke von Mozart

Schermbeck Am Freitag hat die Katholische Kirchengemeinde Sankt Ludgerus zwar beschlossen, wegen verschärfter Corona-Auflagen in der Zeit vom 21. Dezember bis zum 4. Januar keine Präsenzgottesdienste zu feiern, aber die meisten Gottesdienste werden online übertragen.

So bleibt am Zweiten Weihnachtstag die Tradition erhalten, dass der Gottesdienst um 10.30 Uhr durch Musiker und Instrumentalisten besonders feierlich untermalt wird. In diesem Jahr hat der Kirchenmusiker Josef Breuer zwei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart ausgesucht, die Missa C-Dur und das Laudate Dominum. Mitglieder der Philharmonie Essen sorgen für die musikalische Untermalung. Als Solisten des Essener Aalto-Theaters singen in Schermbeck die Sopranistin Katja Müller, die Altistin Stefanie Rodriguez, der Tenor Stojan Milkov und der Bass Gereon Grundmann.