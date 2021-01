Schermbecker Haushalt : Die Müllabfuhr wird jetzt preiswerter

Da das Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Asdonkshof vollständig abgeschrieben ist, können auch in Schermbeck die Kosten für die Abfallentsorgung gesenkt werden. Foto: Evers/Gottfried Evers

Schermbeck Die Schermbecker Gebührenzahler profitieren spürbar von der Abschreibung des Kreis Weseler Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort. Der Kämmerer setzt insgesamt 280.000 Euro weniger an.

Die Jahresgebühr für die Entleerung einer 40-Liter-Restmülltonne sinkt um zwölf auf 81,60 Euro. Bei größeren Tonnen bleibt der Reduzierungsfaktor gleich, sodass für eine 240-Liter-Restmülltonne Kosten in Höhe von 489,60 Euro entstehen und für ein 5000-Liter-Gefäß 10.200 Euro. Die 70 Liter fassenden Säcke kosten weiterhin zehn Euro.

Im Jahre 2021 müssen Schermbecker Bürger höhere Gebühren für die Straßenreinigung und für den Winterdienst zahlen. In den letzten Jahren konnten die Kosten niedriger gehalten werden durch Rücklagenentnahmen zur Finanzierung von Kostenüberdeckungen. Durch diese regelmäßigen Entnahmen ist es im Jahre 2021 nicht möglich, weitere Mittel aus der Rücklage zu entnehmen.

Die Gebühren für die Straßenreinigung steigen im Jahre 2021 in der Reinigungsklasse S 1 (Anliegerstraßen) um 0,39 Euro auf 0,68 Euro pro laufenden Frontmeter. In der Reinigungsklasse S 2 (innerörtlicher Straßenverkehr) steigen die Gebühren um 0,35 Euro auf 0,61 Euro und in der Reinigungsklasse S 3 (überörtlicher Straßenverkehr) um 0,27 Euro auf 0,46 Euro.