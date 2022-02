Hamminkeln : Die Post stellt jetzt elektrisch zu

Die E-Autos der Post an ihren Ladesäulen Foto: Deutsche Post

Hamminkeln DHL ist jetzt klimafreundlich in Hamminkeln unterwegs. Mittlerweile rollen von dort 25 Brief- und Paketzusteller jeden Morgen lautlos in ihre Bezirke. Packstationen helfen bei der großen Aufgabe zur CO2-Vermeidung mit.

In mehr als 95 Prozent aller Zustellbezirke in der Flächenstadt Hamminkeln werden Pakete und Postsendungen durch die Deutsche Post und DHL jetzt CO 2 -frei zum Empfänger gebracht. Denn am Zustellstützpunkt an der Industriestraße sind seit kurzem neue Elektrofahrzeuge des Typs Streetscooter im Einsatz. „Mittlerweile rollen von dort 25 Brief- und Paketzusteller jeden Morgen lautlos in ihre Bezirke“, berichtet DHL-Sprecherin Britta Töllner.

Mit der Flotte werden pro Jahr 35.000 Liter Diesel und 100 Tonnen Kohlendioxid in Hamminkeln eingespart. Lediglich ein Kollege sei noch mit einem herkömmlichen Fahrzeug unterwegs, heißt es seitens der Post. Künftig soll auch der Anteil der Pakete, die auf dem Schienennetz transportiert werden, noch deutlich erhöht werden. Das Engagement des Logistikers bei der E-Mobilität helfe auch den Kommunen bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung sauberer Straßenfahrzeuge, heißt es weiter.

Zum Klimaschutz-Paket gehört auch die Nutzung von Packstationen. Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 ein. In Hamminkeln stehen drei gelbe Automaten. Und zwar bei Rewe an der Raiffeisenstraße 4 (Mühlenrott), bei Aldi an der Güterstraße 45 (nahe Bahnhof) und bei der Westfalen-Tankstelle an der Bocholter Straße 30a in Dingden.

DHL-Niederlassungsleiter Christoph Hollmann erläuterte: „Als Vorreiter der Branche setzen wir alles daran, unseren Vorsprung im Bereich der klimafreundlichen Post- und Paketversorgung weiter auszubauen. Die Deutsche Post leistet damit nicht nur einen wichtigen Beitrag im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel, sondern unterstützt auch die Reduzierung des Verkehrslärms und trägt dadurch zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen bei.“ Der Ausbau der Elektro-Flotte sei auch ein wichtiges Signal in Richtung der Kommunen.

Denn seit dem 2. August 2021 gelten die Vorgaben des sogenannten Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes, mit dem die europäischen Anforderungen zur Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (Clean Vehicles Directive) in nationales Recht umgesetzt wurden. Konkret muss die öffentliche Hand bei der Beschaffung eine bestimmte Quote sauberer Fahrzeuge einhalten. Das beinhaltet auch E-Nutzfahrzeuge, wie sie bei der Post- und Paketdienstleistungen zum Einsatz kommen.

(thh)