Hamminkeln : Der Ausbau der Stadtbücherei beginnt

Leiterin Ingrid Keiten steht vor den gefüllten Regalen der Hamminkelner Stadtbücherei, deren Medien an diesem Donnerstag alle eingepackt werden. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Bibliothek an der Diersfordter Straße soll die „Stufe 1“ erklimmen. Das bedeutet einen Kraftakt: höhere Qualitätsanforderungen mit mehr Medien erfüllen und ein Selbstlernzentrum.

In der Stadtbücherei Hamminkeln stehen jetzt die Umbauarbeiten an. An diesem Donnerstag ist der letzte Öffnungstag, danach ist die Einrichtung geschlossen. Vom 3. Juli bis zum 7. August wird sie ausgebaut zur Stadtbibliothek der Stufe 1.