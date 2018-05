Schermbeck: In Gahlen pendelt morgen die historische Feldbahn

In Gahlen pendelt morgen die historische Feldbahn

Schermbeck Die Feldbahnfreunde Schermbeck-Gahlen laden für den morgigen Samstag, 26. Mai, 11 bis 17 Uhr, zum Fahrtag auf ihr Vereinsgelände ein. Die Züge pendeln zwischen dem Sportplatz des TuS Gahlen und dem Hofcafé Haferkamp hin und her. Besucher haben die Möglichkeit, die historischen Loks und Loren, die zum Teil noch aus den alten Tongruben der Firma Idunahall stammen, zu besichtigen oder auch eine Runde mitzufahren. Eine Fahrt mit dem Zug kostet für Erwachsene zwei Euro, Kinder ab drei Jahren fahren für die Hälfte. Damit es ein rundum gelungener Tag wird, gibt es einen Grillstand für Fleischliebhaber. Das Hofcafé bietet Kuchen an.

Da die Parkmöglichkeiten am Hofcafé sehr begrenzt sind, bitten die Feldbahnfreunde die Besucher, bereits im Bereich des Kneipp-Tret-Beckens oder am TuS Gahlen zu parken. Fahrradfahrer finden am Hofcafé aber ausreichende Abstellmöglichkeiten.