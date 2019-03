Die Plattspräker sind Kult: In Brünen wird das Plattdeutsch gelebt

Brünen Die „Plattspräker“ hatten wieder abwechslungsreiche Plattdeutsche Abende vorbereitet. Auch die jungen Brüner beteiligten sich voller Elan mit Sketchen.

Damit auf dem Dorf die traditionelle Sprachkultur erhalten bleibt, ist Eigeninitiative gefragt – und die erbringen die Brüner Plattspräker nun schon seit 40 Jahren. Am Freitagabend und am Samstagnachmittag organisierten sie zum 78. und 79. Mal den Plattdeutschen Abend im wieder einmal ausverkauften Landgasthof Majert.

Denn genau das sei der Schlüssel, um das Überleben des Plattdeutschen zu sichern. Dafür schrieb der Brüner Flöten- und Gitarrenkreis zum Beispiel bekannte Lieder in Platt um. So sangen und spielten sie mit Unterstützung der „Quetschkommod“ mit „Denn Zitronenboom“ die wohl charmanteste Variante von Fools Gardens „Lemon Tree“.

Doch neben der Musik unterhielten sie ihr Publikum auch mit jeder Menge lustiger Spielstücke. Die Show „Pröllen ov Pinunsen“ moderierte ein Platt sprechender Horst Lichter herrlich komisch „von et grote Isselmetropole Brünen“ und bewertete mit seinen beiden Experten alles, was „Elsken van Potthoff“ und andere Brüner anschleppten – vom „Kristalllüchter“ bis hin zum „Pinkelpott“.

Die Schüler der Plattdeutsch-AG der Hermann-Landwehr-Schule Brünen spielten in „De lieve Blagen“ ein Elternpaar, das an ihren frechen Kindern mit den klangvollen Namen Jan-Hendrik, Cindy-Eileen und Lara-Marie verzweifelt. Sie wollen partout kein Brot zum Abendessen, sondern lieber zu McDonalds. Der Vater argumentiert: „Dat is doch gar keen richtig Eten!“ Doch davon wollen die Kinder nichts hören. „De Blagen bringen mi noch in det Irrenhus“, klagt die Mutter. Plötzlich erscheinen drei Feen „für Eltern, die nit mehr ein un uit weten“. Sie verzaubern die Kinder, die sich plötzlich über das Käsebrot freuen und den Fernseher aus dem Haus verbannen wollen. Das reicht dem Vater, der lieber die Sportschau sehen will: Er fährt mit den Kindern zu McDonalds und befiehlt seiner Frau, ja nie wieder Feen ins Haus zu lassen.