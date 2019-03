Einstellungszusage beim Lehrgangsstart: In 80 Stunden zum Busfahrer

Kreis Wesel Die Niag bietet drei Mal pro Jahr Weiterbildungslehrgänge für Busfahrer an. Ein Besuch in Moers.

Normalerweise fährt sie einen Opel Corsa. Schaltwagen. Nun sitzt Alev Safak (28) in einem zwölf Meter langen Fahrschulbus. Mit Automatikgetriebe. Nicht per Schlüssel, sondern mit einem Knopf startet sie den Motor. Der Blick der jungen Frau wandert aufmerksam vom linken zum rechten Spiegel und wieder zurück. „Du musst jederzeit kontrollieren, was los ist“, sagt ihr Fahrschullehrer Markus Weytmans. Kurz darauf lenkt Safak den Linienbus über das Gelände der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) in Moers. Hier absolviert Alev Safak eine Weiterbildung zur Berufskraftfahrerin im Personenverkehr. Und sie weiß jetzt schon, dass sie danach angestellt wird, bereits zu Beginn des Lehrgangs hat sie eine Einstellungszusage erhalten.

„Das ist der Fachkräftemangel. Man bekommt auf dem Arbeitsmarkt keine fertigen Leute mehr. Also ist die Not groß, die Unternehmen wollen sich an die Busfahrer binden“, sagt Hans-Rudolf Röhling, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei der Niag. Händeringend werde in der Branche gesucht, das gelte auch für den Schienenverkehr. Darum müssen Lösungen her. „Mittlerweile können sich bei uns auch Menschen bewerben, die in einem Arbeitsverhältnis sind und sich umorientieren wollen“, nicht nur arbeitssuchende Personen, sagt Marion Lätzsch, stellvertretende Leiterin. Ein Lehrgang dauert hier ein halbes Jahr – dazu gehören 70 bis 80 Fahrstunden, 75 Unterrichtstage, ein Praktikum sowie fünf Prüfungen. Die Bestehensquote liege bei 97 Prozent, verrät Röhling. Die Niag kooperiere bei der Ausbildung mit 30 Unternehmen, es gehe darum die Bewerber, die danach im Schichtdienst arbeiten, wohnortnah zu vermitteln und einzusetzen, sagt Lätzsch.