Teil der Reihe „Mutig sein – Spritze rein“ : So lief die Impf-Aktion des Kreises Wesel in Schermbeck

Torsten Baier (links), Leiter des Impf-Teams, hat die Impfungen mit seinen Kollegen im Abrahamhaus in Schermbeck vorgenommen. Foto: Sina Aehling

Schermbeck Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel impfte am Donnerstag 56 Personen im Abrahamhaus in Schermbeck – und somit deutlich weniger als in anderen Kommunen zuvor. Das hat mehrere Gründe, wie die Verantwortlichen erklären.

Am Donnerstag hat das mobile Impf-Team der kreisweiten Aktion „Mutig sein, Spritze rein“ am Abrahamhaus, Im Trog, 50-52, Impfungen gegen das Coronavirus ohne Termin angeboten. Mit einem Impfmobil, das speziell zu diesem Zweck gebaut wurde und mit einer Impfkabine und einem Labor ausgestattet ist, kommt das Team in jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde. So besteht die Möglichkeit, in wenigen Minuten eine Erst- oder Zweitimpfung zu bekommen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren konnten sich gestern in Schermbeck jedoch nicht impfen lassen, da kein Kinderarzt anwesend war.

Um Wartezeiten zu vermeiden waren ausreichend Ärzte vor Ort. Unter anderem auch solche, die mehrere Sprachen beherrschen. Damit nicht die Gefahr besteht, dass jemand leer ausgeht, hatte das Team Impfstoff der Firma Biontech für 500 Personen an Bord. Zur Not hätte noch Impfstoff spontan nachbestellt werden können. Übrig gebliebener Impfstoff ging zurück an das Impfzentrum in Wesel. „Das Fahrzeug lagert den Impfstoff optimal“, sagte Jan Höpfner, Präsident des Kreisverbandes Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Auch die Temperatur wird überwacht, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird und kein Impfstoff weggeworfen werden muss.

Gegen Mittag stellte Höpfner fest, dass das Angebot in Schermbeck deutlich weniger genutzt wird als in anderen Gemeinden. Es gab keine Schlangen und nur vereinzelt betraten Personen das Abrahamhaus. Dies sei allerdings nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. „In ländlichen Regionen gibt es oft weniger Impfskepsis“, erklärte Höpfner. Daher sei es gut möglich, dass die Impfquote in Schermbeck bereits sehr hoch ist. Der Leiter des Impf-Teams, Torsten Baier, sagte dazu: „Es ist egal, wie viele kommen. Jeder der geimpft wird, ist uns wichtig.“ Generell arbeitete das Team von Anfang an unter dem Motto „Jede Spritze zählt“. Wichtig sei laut Höpfner auch, immer wieder auf das Impfen aufmerksam zu machen, um Unsicherheiten zu beseitigen.

Insgesamt wurden am Donnerstag 56 Personen geimpft, die meisten davon kamen direkt nach der Öffnung und am frühen Nachmittag. Im Vergleich dazu gab das mobile Impf-Team bei vergangenen Terminen in Hamminkeln (140 Personen), in Kamp-Lintfort (203) und in Dinslaken (182) mehr Spritzen.

In Schermbeck nahmen viele der Personen das Impfangebot dankend an, wie sie erzählten, da sie keinen Fahrtweg auf sich nehmen müssten und der Zeitaufwand sehr gering sei. Einige gaben an, aufgrund einer vollen Liste keinen Termin beim Hausarzt bekommen zu haben oder dass dieser zurzeit im Urlaub sei. Für Andere kam das bequeme Angebot sehr gelegen, da sie zuvor einfach keine Zeit für das Impfen gehabt hätten. Torsten Baier erklärt zudem, dass einige Personen die bestehenden Impfangebote noch nicht wahrnehmen konnten, da sie einfach nicht mobil seien. „Deswegen kommen wir zu den Leuten“, sagte er. Für viele sei es auch eine Hürde gewesen, einen Termin zu vereinbaren.