Nach Verstößen gegen die Impfverordnung : Schermbecker Hausarzt darf Zweitimpfungen durchführen

Schermbeck/Hamminkeln Nach der umstrittenen Impfaktion in Schermbeck und Hamminkeln Mitte April hat das Land Nordrhein-Westfalen die entsprechende Erlaubnis erteilt. Es geht um 550 Dosen. Wann und wo die Zweitimpfung stattfinden soll, steht noch nicht fest.

Gut sieben Wochen ist es her, dass der Schermbecker Hausarzt Christian Neukam an nur einem Sonntag Hunderte Menschen impfte. Er verabreichte die Astrazeneca-Dosen zunächst in seiner Praxis in Schermbeck, und später am Tag in Hecheltjens Festscheune in Hamminkeln-Havelich. Es wurden erst Verwaltungsmitarbeiter des Schermbecker Rathauses geimpft und später dann Mitarbeiter offenbar systemrelevanter Firmen. Das Problem: die Geimpften waren nach der damals noch gültigen Impfverordnung des Landes noch gar nicht an der Reihe. Sieben Wochen ist das her, das bedeutet: die Zweitimpfungen stehen bald an.