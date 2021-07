Kommentar zur Impf-Tour des Kreises Wesel : Das ist keine Aufgabe für Kommunen

Meinung Kreis Wesel 525 Menschen wurden in Dinslaken, Kamp-Lintfort und Hamminkeln geimpft. Es hätten drei Mal so viele sein können. Dennoch ist die Tour wichtig. Vielmehr muss der Bund nun für mehr Anreize sorgen, sich impfen zu lassen.

An drei Orten hat die Tour mit dem bizarren Namen nun Station gemacht. Vormittags zwischen zehn und 15 Uhr hält ein kleiner Bus vom Roten Kreuz und dem Kreis Wesel auf einem zentralen Platz und bietet Corona-Schutzimpfungen an. Für Passanten, für Neugierige, für Gelangweilte, für Interessierte. 525 Menschen wurden auf diese Weise Freitag, Montag und Dienstag in Dinslaken, Kamp-Lintfort und Hamminkeln insgesamt geimpft. Es hätten geimpft 1500 werden können: das Dreifache.