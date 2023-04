Steigende Zinsen, zurückhaltende Käufer Was Eigentum in Wesel 2022 gekostet hat

Nach einer Phase, in der Immobilien binnen sechs Wochen für horrende Summen verkauft werden konnten, schlummern sie nun schon mal sechs Monate in den Angebotslisten der Makler, ehe sie mit Abschlägen neue Eigentümer finden. Das hat natürlich mit den zuletzt niedrigsten Zinsen aller Zeiten zu tun, die nun passé sind. Von einem einbrechenden Markt, wie er vielerorts konstatiert wird, spricht der Gutachterausschuss der Stadt Wesel jedoch nicht. Vorsitzende Kirsten Meyn kommt vielmehr zu dem Schluss, dass der Markt zur Normalität zurückkehrt. „Die Preise werden sich stabil anpassen“, sagt die Fachfrau, die Wesel allerdings auch in einer Sonderrolle sieht. Diese macht sie am Bodenmanagement fest.