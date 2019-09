Im Zelt der Kilianer : Beste Party-Stimmung beim Oktoberfest

Schermbeck Die Kilianer lieferten mit ihrem Oktoberfest erneut den Beweis, dass man auch ohne eine Reise nach Bayern ein zünftiges Volksfest feiern kann.

Während das 186. Oktoberfest auf der Münchener Theresienwiese bereits am Samstagvormittag eröffnet wurde, mussten die Schermbecker noch bis zum Abend warten, um Bayerns größten Exportschlager selbst auf dem Festplatz am Rathaus miterleben zu können.

Nach der großartigen Resonanz auf die ersten neun Oktoberfeste, an denen jeweils mehr als 1100 Besucher teilgenommen hatten, bescherte die Kiliangilde Schermbeck der Bevölkerung mit Unterstützung durch die Volksbank am Samstag die zehnte Auflage ihres Oktoberfestes mit weiß-blauem Budenzauber. Ein riesiges Zelt erwartete die Besucher. Die Bewirtung übernahm der Festwirt Josef Balster.

Zum angesetzten Festbeginn sah es so aus, als würde in diesem Jahr ein Teil der Sitzplätze frei bleiben. Erst nach über einer Stunde füllten sich die Lücken, so dass man mit den Nachbarn auf Tuchfühlung gehen konnte. Das war die Voraussetzung für jene bajuwarische Grundstimmung, die man von früheren Jahren kannte. Manches glich dem großen Vorbild: ein Riesenzelt mit langen Tischreihen, Kellner und Kellnerinnen, die bis zu sechs Bierkrüge mit einem Liter Inhalt gleichzeitig in die entferntesten Ecken des riesigen Zeltes schleppten, um durstige Kehlen zu ölen.