Heimatverein Weselerwald Im Schermbecker Westend hat der Düvel jetzt eine Hütte

Maike Beckmann erinnerte in ihrem Jahresrückblick in Bildern an die Aktivitäten des Heimatvereins: an die Jahreshauptversammlung des Jahres 2023 und die Besuche der Landwirtschaftsbetriebe Itjeshorst und Holloh, an den Bau und die Einweihung der Düvels Hütt, an das Pflanzen von Obstbäumen und das Adventsfenster. Der Verein beteiligte sich am Volkstrauertag.