Wesel: Im Notfall: Apotheken sind Alternative

Wesel Ein Sprecher macht auf Probleme in der Notfallversorgung aufmerksam.

Die medizinische Notfallversorgung steht vor großen Herausforderungen. Steigende Nachfrage in den Notfallambulanzen sorgt für neue Überlegungen zur Optimierung von Organisation und Verbesserung der Steuerung der Patientennachfrage. Vor diesem Hintergrund betonen die Apotheker in Wesel ihre patientenorientierte Stellung als "wichtige Säule in der medizinischen Notfallversorgung".

"Die durch den Apotheken-Notdienst gewährleistete Selbstbehandlung in der Notfallversorgung ist eine gute Möglichkeit, dem Patienten schnell zu helfen und gleichzeitig die ärztlichen Notdienste zu entlasten", betont Michael Jilek. Der Büdericher ist Sprecher der Apotheker in der Kreisstadt. "Viele freikäufliche Medikamente können, verbunden mit der heilberuflichen und persönlichen Beratung durch den Apotheker, bei leichten Erkrankungen so helfen, dass ein Arztbesuch auf die regulären Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte verschoben werden kann", so Jilek weiter.