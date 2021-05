Ila Brix-Leusmann in Ruhestand : Chefwechsel im Weseler Jugendamt

Ila Brix-Leusmann mit Nachfolger Wolfgang Schanzmann (r.) und Dezernent Rainer Benien Foto: Klaus Nikolei

Wesel Nach gut 31 Jahren hatte Wesels Jugendamtsleiterin Ila Brix-Leusmann am Freitag ihren letzten Tag im Rathaus. Mit 65 Jahren geht sie nun in Rente. Nachfolger ist ihr langjähriger Stellvertreter Wolfgang Schanzmann (58).

Der 1. März 1990 war sowohl für Ila Brix-Leusmann als auch für Wolfgang Schanzmann ein ganz besonderer Tag. Denn an diesem Donnerstag hatten beide ihren ersten Arbeitstag im Weseler Rathaus. Die 34-jährige Diplom-Sozialwirtin als neue Jugendamtsleiterin, der acht Jahre jüngere Sozialarbeitsstudent aus Hamminkeln-Brünen als Jahrespraktikant.

31 Jahre und knapp zwei Monate später sitzen die beiden im Büro von Wesels Sozialdezernent Rainer Benien. Auch der 30. April 2021 ist für beide ein ganz besonderer Tag. Denn an diesem Freitag ist der letzte offizielle Arbeitstag im Leben der 65-Jährigen. Ab dem 1. Mai ist sie Rentnerin. Und Wolfgang Schanzmann, ihr langjähriger Stellvertreter, wird der Leiter des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport und damit Chef von 115 Mitarbeitern.

Info Freunde besuchen und Reisen nach Frankreich Schöne Pläne Ila Brix-Leusmann möchte den Ruhestand unter anderem nutzten, um nach Ende der Pandemie alte Freunde in Niedersachsen zu besuchen. Und dann möchte sie mit ihrem Mann gerne wieder nach Frankreich reisen und mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen, die in Wesel wohnen. In der nächsten Woche wird sie bereits dem Nachwuchs beim Homeschooling über die Schulter schauen.

„So kann auch in den nächsten Jahren die erfolgreiche Arbeit im Fachbereich fortgeführt werden. Gerade in einem so sensiblen Bereich ist Kontinuität wichtig“, sagt Rainer Benien über die für alle Beteiligten ideale Nachfolgelösung. Benien hat sich am Morgen seines 36. Geburtstages noch einmal herzlich bei Ila Brix-Leusmann für ihre hervorragende Arbeit in den vergangenen 31 Jahren bedankt.

Auch wenn die aus Rheine stammende Wahl-Gindericherin ein positives Fazit ihres Berufslebens zieht („Die Zusammenarbeit mit der Politik, dem Jugendhilfeausschuss und den Wohlfahrtsverbänden war immer hervorragend“), so gab es durchaus Zeiten, in denen sie auch unpopuläre Entscheidungen treffen musste.

„Noch heute gibt es Leute, die mir die Schuld geben, dass die Gindericher Grundschule geschlossen werden musste“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Vor Jahren gab es nämlich in vielen kleinen Schulen das Problem, dass es zu wenige Erstklässler und gleichzeitig Vorgaben der Regierung gab, Kosten zu senken. Ein ähnliches Problem hatte auch so mancher Kindergarten. Man denke da nur an die Tagesstätte an der Gabainstraße im Schillviertel.

Wie sich die Zeiten doch ändern. Heute steht in Wesel keine Grundschule mehr zur Disposition. Und die Zahl der Kitas wächst stetig. „Es wusste ja damals auch niemand, dass so viele Flüchtlinge kommen. Und sicherlich hat auch die familienfreundliche Politik der letzten Jahre dafür gesorgt, dass sich immer mehr junge Paare wieder für Kinder entscheiden“, sagt Ila Brix-Leusmann.

Ein kurzer Blick zurück: Im Sommer 1955 im westfälischen Rheine geboren, zieht die junge Ila nach dem Abitur nach Göttingen, um dort 1974 ein sozialwissenschaftliches Studium zu beginnen. Im Grundstudium muss sie in den BWL- beziehungsweise Jura-Vorlesungen mit dem späteren Pop-Titan Dieter Bohlen und Jürgen Trittin (Grüne) zusammengesessen haben. „Denn beide haben damals auch in Göttingen studiert“, erzählt Ila Brix-Leusmann. Und Trittin sei damals schon bekannt gewesen. Anders als Bohlen.

Eigentlich wären Ila Brix-Leusmann und ihr damaliger Mann gerne in Göttingen geblieben, wo die Diplom-Sozialwirtin unter anderem in der Erwachsenenbildung beziehungsweise als Pädagogin in der Kinder- und Jugendarbeit tätig war. Dann aber wurde der Schwiegervater schwer krank. „Wir wollten näher bei der Familie in Rheine wohnen und haben uns beide neue Anstellungen gesucht“, erinnert sich Ila Brix-Leusmann. Sie hatte Glück und erhielt in Wesel, eine Stunde von Rheine entfernt, die attraktive Stelle der Jugendamtsleiterin. Und traf an ihrem ersten Arbeitstag auch den Jahrespraktikanten Wolfgang Schanzmann, der damals in Mönchengladbach Sozialarbeit studierte.

Mit dem Diplom in der Tasche, sammelte er ab Frühjahr 1991 zunächst Berufserfahrung in den Jugendämtern Emmerich und Borken, um dann 1992 ins Weseler Jugendamt zurückzukehren. 1998 nahm er eine Leitungsfunktion im Jugendamt des Kreises Kleve an, um dann nach 18 Monaten ins Weseler Rathaus als Abteilungsleiter Soziale Dienste zurückzukehren. 2008 wurde Schanzmann stellvertretender Jugendamtsleiter und damit auch gleichzeitig stellvertretender Leiter des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport.