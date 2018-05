Niederrhein : IHK: Schüler schauen den Chefs über die Schultern

Niederrhein Den Alltag eines Chefs haben jetzt die drei Gewinner des Wettbewerbs "Schüler als Chefs" der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) hautnah kennengelernt. Sie hatten zuvor mit ihren Bewerbungsmappen und auch in den Vorstellungsgesprächen überzeugt. Die Jugendlichen durften jeweils einen Tag an der Seite eines Unternehmers am Niederrhein verbringen.

Leonie Schwartz (16) verbrachte beispielsweise den Tag gleich mit zwei Chefs der Siemens AG in Duisburg. Ausbildungsleiter Achim Grafers und Ausbildungskoordinator Ulrich Claußnitzer ermöglichten der Schülerin des Duisburger St. Hildegardis-Gymnasiums spannende Einblicke in den Standort und in die Organisation von rund 200 Ausbildungsplätzen. Nicht nur für die Schülerin, sondern auch für die Führungskräfte hatte sich der Tag am Ende gelohnt: "Gerade bei dem Projekt Schüler als Chefs kann man davon ausgehen, sehr motivierte und ambitionierte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zu begrüßen, die sich bereits im Auswahlprozess bewährt haben. Frau Schwartz hat sich als 'Chefin' bestens präsentiert und sich für die Zukunft empfohlen", lobte Achim Grafers.

Der Familienunternehmer Jörg Breuer von der Gerd Breuer GmbH in Duisburg-Beeck hatte ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm für einen Schüler zusammengestellt: Ein Rundgang durch Büros, Ausstellungsräume und Werkstätten gehörte ebenso dazu wie eine Fahrt zum Standort in Wuppertal. Der 19-jährige Alex Kami Kürkciyan, Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern, zog ein positives Resümee: "Mir hat der Tag gefallen. Ich habe zahlreiche, sehr interessante Einblicke in den Alltag eines Geschäftsführers erhalten. Diese helfen mir sehr bei der Orientierung hinsichtlich meiner beruflichen Zukunft."



Duisburg : Schüler schauten den Chef über die Schulter

Paola Schmalfuß, Schülerin aus Geldern, ergriff die Chance, einem Lidl-Verkaufsleiter über die Schulter zu blicken. Mit Stefan Hözel fuhr sie zusammen zu mehreren Filialen des Discounters in Duisburg. Außerdem nahm sie an Meetings teil und erfuhr ganz praktisch etwas über die tägliche Arbeit eines Verkaufsleiters. Dieser Tag gefiel der 19-Jährigen so gut, dass sie sich nun vorstellen kann, ein duales Studium bei Lidl zu beginnen. Auch der Verkaufsleiter war begeistert von dem Tag. "Es ist schön, die Möglichkeit zu haben, jungen, zielstrebigen Menschen einen Einblick zu ermöglichen. So können sie frühzeitig erkennen, was sie in der weiteren Berufswelt erwartet", sagte er.

(RP)