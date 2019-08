Unternehmen am Niederrhein : IHK rät zur Vorbereitung auf einen harten Brexit

Unternehmen am Niederrhein

Eine Demonstrantin protestiert in London gegen den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Foto: dpa/Dinendra Haria

Niederrhein (RP) Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) warnt vor einem ungeregelten Brexit am 31. Oktober. Für die Unternehmen aus der Region sei es wichtig, sich vorzubereiten, teilte die für die Stadt Duisburg sowie die Kreise Wesel und Kleve zuständige Kammer mit.

„Alles deutet darauf hin, dass die Briten jetzt ernstmachen und es im Notfall auch auf einen ungeregelten Brexit ankommen lassen. In dem Fall werden Unternehmen und Verbraucher auf beiden Seiten die Verlierer sein“, schätzt IHK-Präsident Burkhard Landers aus Wesel die Lage ein. Die ersten Auswirkungen seien in den letzten Monaten bereits deutlich geworden: Großbritannien sei vom dritten auf den fünften Platz der NRW-Exporthitliste abgerutscht. „Natürlich hoffen wir, dass es nicht zum Äußersten kommt und eine einvernehmliche Lösung gefunden wird“, sagt Landers. „Allerdings wird die Zeit knapp und wir empfehlen Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien, sich schnellstmöglich auf die Notfallsituation eines No-deal-Brexits vorzubereiten. Das gilt besonders für Firmen, die noch keine Erfahrung mit Geschäften in Drittländern haben.“