Offensive für Fernreise-Anschluss : ICE-Halt: SPD setzt auf Minister Wüst

Halten die Intercity Express (ICE) bald auch am Weseler Bahnhof? Die SPD in Wesel schöpft neue Hoffnung. Foto: dpa/Annette Riedl

Wesel SPD-Chef Ludger Hovest lobt den Auftritt von CDU-Verkehrsminister Hendrik Wüst in Wesel. Hovest will nun eine Offensive für die Rückkehr Wesels ins Fernreise-Netz starten.

Am Rande von Schützenfesten lässt sich viel einstielen. So kann sich der Besuch von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) beim Frühschoppen des Weseler Reiterzuges als äußerst segensreich erweisen. Zum einen ging Wüst in seiner Gastrede sehr positiv auf den Wunsch der niederländischen Bahn ein, einen IC- oder ICE-Halt in Wesel einzurichten. Zum anderen ergriff Wesels SPD-Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest die Gelegenheit, dies mit Wüst sofort zu vertiefen.

Offenbar haben sich zwei Brüder im Geiste gefunden. „Ich habe einen neuen Verbündeten“, erklärte der Genosse Hovest, der selbst bekanntlich eine solche Verbesserung für die niederrheinische Region angeregt hatte, und sparte am Montag nicht mit Lob für den CDU-Mann. Dieser unterstütze „vorbehaltlos“ das Anliegen und habe „eine gute Figur abgegeben“. Hovest zollte Wüst „Hochachtung“ und will nun eine Offensive für die Rückkehr Wesels ins Fernreise-Netz starten.

Der Weseler SPD-Chef beantragt, Vertreter des NRW-Verkehrsministeriums und der niederländischen Bahn in den Hauptausschuss einzuladen, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Parallel erwartet er vom FDP-Bundestagsabgeordneten (und Reiter) Bernd Reuther „mehr Einsatz“. Er solle „nicht das nachplappern, was die Bahn sagt“. Wer etwas für den Klimaschutz und den öffentlichen Personennahverkehr tun wolle, der müsse „eisenhart gegen die Deutsche Bahn vorgehen“. Erstens habe es in Wesel früher sehr wohl direkten Anschluss per Fernzügen gegeben, zweitens gehe es nicht um nur 60.000 Weseler, sondern um 400.000 Niederrheiner, die von einem IC- oder ICE-Halt in der Kreisstadt profitieren würden. Dass die niederländische Bahn sich dafür ausspricht, mache sie laut Hovest zum besten Partner. „Sie hat bewiesen, dass sie was kann“, sagte er. Da brauche man sich nur die Betuwe-Linie ansehen.

Zum Thema äußerte sich am Montag auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Patrick te Paß: „Als Weselpartei wollen wir mit allen Mitteln den Standort Wesel nachhaltig stärken und dabei den Umweltschutz nicht vernachlässigen. So ist im Frühjahr die Idee eines Fernverkehrshalt in Wesel geboren worden. Natürlich haben wir sofort mit dem Widerstand der DB gerechnet, aber dass der Halt in Wesel beziehungsweise am Niederrhein äußerst attraktiv ist, bestätigten uns nun die Niederländer.“