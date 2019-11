Fernverkehr : ICE-Halt in Wesel: SPD wundert sich über FDP

Wesel Die Weseler SPD wirft den Liberalen in Sachen Fernverkehr „Ahnungslosigkeit“ vor. Dies teilte Patrick te Paß, stellvertretender Vorsitzender der Genossen, mit, der sich über jüngste Äußerungen der FDP zum Wegfall des Flixbus-Haltes in Wesel gewundert hat.

Denn Peter Berns, Fraktionsvorsitzender der FDP im Rat, hatte um Einsatz der Bürgermeisterin für diesen Bus gebeten, weil ein Weseler ICE-Stopp abgelehnt werde. Te Paß erklärte dazu nun: „Dass die FDP behauptet, ein ICE-Halt in Wesel wird generell abgelehnt, entbehrt wiederholt jeder Grundlage und zeigt ein deutliches Kommunikationsproblem zwischen dem aus Wesel stammenden Bundestagsabgeordneten Reuther (FDP) und dem lokalen FDP-Fraktionsvorsitzenden.“ Fakt sei indes, so te Paß weiter, dass die niederländische Staatsbahn sich eine ICE-Verbindung von Amsterdam nach Berlin mit Halt am Niederrhein wünsche. Auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) habe im Beisein Reuthers seine Unterstützung für das SPD-Vorhaben ausgedrückt. Te Paß: „Wenn nun also die FDP von einer Ablehnung des Vorhabens mit Verweis auf die DB spricht, so zeigt sie sowohl pure Ahnungslosigkeit bezüglich aktueller Vorgänge als auch ein nationales Silodenken.“ Die SPD fordert die FDP auf, ihren Widerstand gegen das Vorhaben zu beenden. Es sei zwar schade, dass mit dem Flixbus ein Verkehrssystem in Wesel wegfalle, aber in Zeiten voller Autobahnen sollten die Anstrengungen sich darauf konzentrieren, den Bahnfernverkehr nach Wesel zu holen. „Da der Fernverkehr auch zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben wird, leisten wir so auch noch einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz“, sagte te Paß.