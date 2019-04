Kabarettist im Scala : Schroeder-Humor: Einer geht (noch)

Kabarettist Florian Schroeder war mit seinem Programm in Wesel zu Gast. Foto: Markus Weissenfels

Wesel Kabarettist Florian Schroeder begeistert im Bühnenhaus – jedenfalls die meisten.

Florian Schroeder hat alles richtig gemacht am Mittwochabend im Bühnenhaus. Er hat mit meist intelligenten, immer messerscharfen und manchmal bösen Witzen und Pointen bestens unterhalten, er hat aber auch polarisiert – und damit das erreicht, was Satire und Kabarett im besten Fall erreichen: Sie regen zum Nachdenken an.

„Ausnahmezustand“ hat er sein fast dreistündiges Programm genannt. Und die Personen, die gleich zu Beginn über eine riesige Leinwand flimmern, stehen dafür. Wenn wundert es, dass Donald Trump einer von ihnen ist. Doch wie alles bei Schroeder, ist schon der Titel des Programms mehrdimensional gemeint: Ja, es gibt sie, die Krisen und außergewöhnlichen Situationen. Aber so manches politische und gesellschaftliche Ereignis bauschen wir auch nur über Gebühr auf, so dass der Ausnahmezustand schon zum Normalzustand geworden ist. Dieses Aufbauschen und künstliche Hochstilisieren sind ihm ein Dorn im Auge. Ein weiteres Thema, das sich wie ein roter Faden durch den Abend zieht, ist der Kampf Gut gegen Böse. Wobei wir selbst natürlich immer zu den Guten gehören, unkt Schroeder und legt damit zielsicher den Finger in eine der großen Wunden der Zeit: Nicht nur Donald Trump polarisiert, sondern auch der Normalbürger, der sich auf Facebook immer im Recht weiß. „Die Zwischenräume erzählen die Geschichte“ ist dagegen Schroeders Credo – und er plädiert dafür, sich über etwas unsicher sein zu dürfen.

Wer es weniger philosophisch mag, kommt auch auf seine Kosten, etwa, wenn Schroeder den diesjährigen Karnevalsaufreger, AKKs misslungenen Toilettenwitz, süffisant auseinandernimmt und zu dem Schluss kommt, er sei so schlecht, „nicht einmal der TÜV Rheinland hätte ihn durchgehen lassen.“ Als „Bundesland des Bösen“ hat er Bayern ausgemacht, als „autokratischen Gottesstaat“, und weil er von dort kommt, sei Horst Seehofer so schlecht zu integrieren. Bei Verkehrsminister Andreas Scheuer fragt sich Schroeder, warum es keine Grenzwerte für geistige Umweltverschmutzung gebe.

In der Pause ruft Schroeder dazu auf, Kommentare zu seinem Programm auf im Foyer ausliegende Karten zu schreiben. Einige davon liest er vor, vor laufender Handy-Kamera, die er auf Twitter überträgt. Da war einem Zuschauer übel aufgestoßen, dass sich der Badenser Schroeder in einem Sketch gegen die im heimatlichen Lörrach ungeliebten Schwaben positionierte und legte ihm das als Rassismus aus. Dabei hatte Schroeder nur mal vorgemacht, wie sich für Ausländer Diskriminierung anfühlen muss. Doch der Zuschauer fand sich gar an 1933 erinnert und ging. Florian Schroeder nahm es nicht krumm: „Es ist wunderbar, dass sich Leute an mir reiben.“ So geht eben Kabarett.

(evka)