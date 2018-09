Hünxe: Verdächtiger gesteht Tötung eines 82-Jährigen pensionierten Lehrers

Hünxe Im Hünxer Mordfall hat der Tatverdächtige unter dem Druck der vorliegenden Indizien die Tat gestanden. Demnach kannte er den 82-jährigen Witwer seit längerem und hatte gelegentlich für ihn gearbeitet.

Nach Angaben der Polizei schilderte der Tatverdächtige den Hergang wie folgt: Am Samstagnachmittag sei er mit der Absicht zu dem pensionierten Lehrer gegangen, ihn umzubringen, um an sein Geld zu kommen. Deshalb habe er auch ein Beil dabei gehabt. Damit habe sein Opfer von hinten erschlagen. Anschließend sei er mit der Geldbörse des Opfers geflohen. Das Beil habe er ebenfalls mitgenommen. Weiter berichtete der Tatverdächtige, dass er die Beute - die etwa 200 Euro - noch am gleichen Abend in einer Spielhalle verspielt habe. In der Nacht habe er dann mit der EC-Karte des Opfers an zwei Geldautomaten im Kreis Wesel je 500 Euro abgehoben.