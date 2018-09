Hünxe: Mord an Rentner - Tatverdächtiger gefasst

Mord an Rentner in Hünxe

Hünxe Die Polizei hat im Mordfall des 82-jährigen Mannes aus Hünxe am Montagabend gegen 22.30 Uhr einen Tatverdächtigen festgenommen.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 40-Jährigen handeln. Die bisherigen Ermittlungen hätten gegen ihn einen dringenden Tatverdacht ergeben, teilte die zuständige Polizei in Duisburg am Mittwoch mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird Raubmord vorgeworfen.

Das Opfer Bernhard B. war in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Bekannten tot in seinem Bungalow am Kost-Im-Busch-Weg aufgefunden worden.